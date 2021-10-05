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https://1prime.ru/macroeconomics/20211005/834878068.html
Силуанов ушел на самоизоляцию
Макроэкономика
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Спикер Совфеда Валентина Матвиенко пожелала министру финансов Антону Силуанову как можно быстрее поправиться и выйти из режима изоляции. В слушаниях по бюджету в Совете Федерации... ПРАЙМ, 05.10.2021
макроэкономика, экономика, новости, антон силуанов, валентина матвиенко
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко пожелала министру финансов Антону Силуанову как можно быстрее поправиться и выйти из режима изоляции.
В слушаниях по бюджету в Совете Федерации Силуанов участвует по видеоконференцсвязи.
"Благодарим вас за участие, желаем как можно быстрее поправиться и выйти из режима изоляции", — сказала спикер Силуанову.