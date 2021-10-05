МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко пожелала министру финансов Антону Силуанову как можно быстрее поправиться и выйти из режима изоляции.

В слушаниях по бюджету в Совете Федерации Силуанов участвует по видеоконференцсвязи.

"Благодарим вас за участие, желаем как можно быстрее поправиться и выйти из режима изоляции", — сказала спикер Силуанову.