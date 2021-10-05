МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Госдолг РФ даже при ожидаемом превышении 21% ВВП останется на безопасном уровне, не превысит запас прочности, считает глава Счетной палаты России Алексей Кудрин. Кудрин призвал менять налоги только в крайнем случае

Согласно проекту федерального бюджета на ближайшие три года, объем государственного долга России может вырасти до 21,1% ВВП в 2024 году. В 2021 году госдолг вырастет до 17,8% ВВП с 17,7% ВВП, в 2022 году — до 19,4% ВВП, в 2023 году — до 20,3% ВВП.

"Госдолг будет расти. В следующем году чистые заимствования составят 2,308 триллиона рублей, чистые — то есть за вычетом погашения. И мы превысим 21%. Я считаю, что долг остается в безопасной зоне и у нас еще есть запас прочности. В этом смысле долг — это наш второй резервный фонд", — сказал Кудрин, выступая во вторник в рамках парламентских слушаний "О параметрах проекта федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" в Совете Федерации.

Он подчеркнул, что при хорошей кредитной истории долг для любой страны — это хороший источник для работы.

В абсолютных цифрах госдолг в 2021 году ожидается на уровне 22,104 триллиона рублей, в 2022 году — 25,926 триллиона, в 2023 году — 28,765 триллиона, в 2024 году — 31,94 триллиона.