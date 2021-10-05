МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Минфин считает, что инфляция в России сейчас близка к пику, сообщил замминистра финансов Владимир Колычев. Кудрин оценил официальный прогноз по инфляции

Как отметили ранее во вторник в своем прогнозе экономисты Saxo Bank, пик инфляции в России еще впереди — в ближайшие месяцы рост цен может оставаться вблизи 8%, и лишь затем немного замедлится.

"Близко к пику", — сказал Колычев журналистам, отвечая на вопрос, достигла ли уже инфляция в России пика. При этом замглавы Минфина затруднился ответить, каким может быть этот пик.

По данным Минэкономразвития, годовая инфляция в России на 27 сентября ускорилась до 7,26% с 6,96% на 20 сентября.