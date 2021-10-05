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2021
https://1prime.ru/macroeconomics/20211005/834880124.html
В Минфине прокомментировали оценки инфляции в России
Макроэкономика
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Минфин считает, что инфляция в России сейчас близка к пику, сообщил замминистра финансов Владимир Колычев. Как отметили ранее во вторник в своем прогнозе экономисты Saxo Bank, пик... ПРАЙМ, 05.10.2021
макроэкономика, экономика, новости, минфин, инфляция в рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Минфин считает, что инфляция в России сейчас близка к пику, сообщил замминистра финансов Владимир Колычев.
Как отметили ранее во вторник в своем прогнозе экономисты Saxo Bank, пик инфляции в России еще впереди — в ближайшие месяцы рост цен может оставаться вблизи 8%, и лишь затем немного замедлится.
"Близко к пику", — сказал Колычев журналистам, отвечая на вопрос, достигла ли уже инфляция в России пика. При этом замглавы Минфина затруднился ответить, каким может быть этот пик.
По данным Минэкономразвития, годовая инфляция в России на 27 сентября ускорилась до 7,26% с 6,96% на 20 сентября.