МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 24 сентября на вечер 1 октября сократились на 1% и составили 611,9 миллиарда долларов, следует из материалов Центробанка. Рецептурные лекарства начнут продавать онлайн с 2022 года

"Международные резервы по состоянию на 1 октября составили 611,9 миллиарда долларов, сократившись в результате отрицательной переоценки за неделю на 6,0 миллиарда долларов, или на 1%", — говорится в сообщении регулятора.

Международные резервы РФ по состоянию на утро 1 октября составили 614,122 миллиарда долларов против 618,181 миллиарда на 1 сентября, сообщил Банк России.

Таким образом, за сентябрь резервы сократились на 4,059 миллиарда долларов, или на 0,7%.

Стоимость монетарного золота в резервах в сентябре снизилась на 4,039 миллиарда долларов, или на 3,04%, и на 1 октября составила 128,658 миллиарда долларов. Доля монетарного золота в резервах в сентябре сократилась до 21% с 21,5% в августе.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

Международные резервы РФ за 2020 год выросли на 7,5% и на 1 января текущего года составляли 595,8 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали 3 сентября 2021 года — 620,8 миллиарда долларов.