МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Федеральный бюджет РФ в январе-сентябре, по предварительной оценке Минфина, был исполнен с профицитом в 1,444 триллиона рублей, сообщается на сайте министерства. Решетников: оценка роста ВВП в 2021 году останется неизменной

В сентябре профицит бюджета составил 366,669 миллиарда рублей. Минфин также уточнил оценку исполнения бюджета за август: профицит составил 41,732 миллиарда рублей вместо ранее сообщавшегося дефицита на уровне 100,843 миллиарда рублей.

Объем поступивших доходов за девять месяцев достиг 17,923 триллиона рублей, что составляет 95,5% к общему объему доходов федерального бюджета, утвержденному законом на текущий год. При этом нефтегазовые доходы составили 6,185 триллиона рублей, а ненефтегазовые — 11,738 триллиона рублей.

Расходы бюджета были исполнены в объеме 16,479 триллиона рублей, или 76,6% к общему утвержденному годовому объему и 70,3% — к сводной бюджетной росписи федерального бюджета с учетом внесенных изменений.

Федеральная налоговая служба перечислила в бюджет за январь-сентябрь 11,364 триллиона рублей, или 93,2% к прогнозным показателям доходов федерального бюджета на 2021 год; Федеральная таможенная служба — 4,810 триллиона рублей (96,4% к прогнозу). Другие ведомства перечислили в казну 1,749 триллиона рублей, или 110,3% к годовому прогнозу.