МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Более 5 миллиардов рублей требуется на реализацию всех важнейших инфраструктурных проектов в России, с помощью Транспортной стратегии до 2030 года с прогнозом на 2035 год планируется уточнить их приоритизацию, сообщил глава Минтранса РФ Виталий Савельев на заседании комитета Госдумы по транспорту. Путин заявил, что Россия по итогам года может выйти на рекордный рост ВВП

"Все объекты, все поручения мы свели воедино. Важнейшие наши проекты, которые у нас с вами есть: это и высокоскоростная магистраль и дорога "Меридиан", и Европа-Западный Китай (международный автомобильный маршрут — ред.) с продлением дальше вправо, это развитие Севморпути, это и аэродромные сети. У нас очень много пожеланий. В целом всех поручений — это не касается стратегии, это то, что мы имеем — это более 5 триллионов рублей, которых естественно в бюджете нет", — сказал министр.

"Здесь надо грамотно выстраивать приоритеты, делать приоритизацию, что стратегия и дает возможность сделать… То есть мы будем это делить на первоочередные задачи исходя из бюджета, и те, которые будем делать чуть позже", — добавил Савельев.