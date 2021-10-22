МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. КЛЮЧЕВАЯ СТАВКА ЦБ РФ ВЕРНЕТСЯ К НЕЙТРАЛЬНОМУ ДИАПАЗОНУ НЕ РАНЕЕ СЕРЕДИНЫ 2023 ГОДА — НАБИУЛЛИНА

ЦБ РФ ранее в пятницу рассматривал в том числе вариант повышения ключевой ставки на 1 процентный пункт (100 базисных), заявила в ходе пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина.

"Такой вариант, сразу скажу, рассматривался, мы рассматривали, действительно, много вариантов, и среди них был вариант повышения ставки на 100 базисных пунктов", — сказала она.

Банк России по итогам заседания совета директоров сегодня повысил ключевую ставку на 0,75 процентного пункта, до 7,5% годовых. Таким образом, ставка вернулась на уровень июня-июля 2019 года.

НАБИУЛЛИНА: ВЫРОСЛА ВЕРОЯТНОСТЬ ТОГО, ЧТО УРОВЕНЬ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ ЦБ БУДЕТ ВЫШЕ И ВРЕМЯ ЕЕ УДЕРЖАНИЯ БУДЕТ ДОЛЬШЕ, ЧЕМ МЫ ПЛАНИРОВАЛИ РАНЕЕ

Говорить о завершении цикла повышения ключевой ставки пока рано, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

ЦБ на заседании в пятницу принял решение повысить ключевую ставку на 75 базисных пунктов до 7,5% годовых. В Центробанке отмечают, что инфляция складывается значительно выше прогноза и по итогам 2021 года ожидается в интервале 7,4-7,9%.

"Про окончание цикла ужесточения денежно-кредитной политики пока говорить рано, будем анализировать как развивается ситуация", — сказала Набиуллина на брифинге в пятницу.

ЦБ РФ НЕ ИСКЛЮЧАЕТ ДАЛЬШЕ НЕСТАНДАРТНЫХ ШАГОВ ПО СТАВКЕ, В ДЕКАБРЕ НЕ ИСКЛЮЧАЕТ ПОВЫШЕНИЯ СТАВКИ НА 1 П.П. — НАБИУЛЛИНА

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