МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Восточный экономический форум пройдет 5-8 сентября 2022 года на площадке Дальневосточного федерального университета во Владивостоке, сообщает фонд "Росконгресс". Общая сумма соглашений на ВЭФ составила 3,6 триллиона рублей

"VII Восточный экономический форум состоится 5–8 сентября 2022 года на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке", — говорится в сообщении фонда.

Как отметил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков, ВЭФ зарекомендовал себя как авторитетная дискуссионная площадка, направленная на ускоренное развитие экономики Дальнего Востока и расширение международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"В следующем году ожидаем во Владивостоке представительный состав участников по вопросам глобальной и региональной экономики", — отметил Кобяков, слова которого приводятся в сообщении.