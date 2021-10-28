Росконгресс: ВЭФ пройдет 5-8 сентября 2022 года на площадке ДВФУ во Владивостоке
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МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Восточный экономический форум пройдет 5-8 сентября 2022 года на площадке Дальневосточного федерального университета во Владивостоке, сообщает фонд "Росконгресс".
"VII Восточный экономический форум состоится 5–8 сентября 2022 года на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке", — говорится в сообщении фонда.
Как отметил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков, ВЭФ зарекомендовал себя как авторитетная дискуссионная площадка, направленная на ускоренное развитие экономики Дальнего Востока и расширение международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
"В следующем году ожидаем во Владивостоке представительный состав участников по вопросам глобальной и региональной экономики", — отметил Кобяков, слова которого приводятся в сообщении.