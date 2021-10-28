МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Второе чтение запланировано на 23 ноября. Силуанов рассказал о планах индексации пенсий работающим пенсионерам

За его принятие проголосовало 338 депутатов, против — 82, воздержался — 1.

"Главный приоритет бюджетной политики — это содействие достижению национальных целей. И в этих целях проведена концентрация финансовых ресурсов на приоритетных мероприятиях и программах", — заявил министр финансов Антон Силуанов, представляя документ депутатам. При этом, по его словам, все задачи, реализуемые в рамках национальных проектов, послания президента РФ обеспечены в полном объеме финансированием.

На цели развития в 2022 году предусмотрено 3,7 триллиона рублей, в 2023 году — 4 триллиона, в 2024 году — 4,1 триллиона рублей, сообщил министр. Также, по его словам, предусмотрено финансирование мероприятий, направленных на реализацию ключевых задач, поставленных президентом, и определённых в качестве приоритетных правительством.

"Это приоритеты в социальной сфере, такие как реабилитация переболевших людей COVID, "Санитарный щит", это подразумевает выработку вакцины в случае появления новых вирусов в течение четырёх месяцев после обнаружения такого вируса. Это технологический рывок, новые материалы, электромобиль, водородная тематика, это цифровая трансформация развития новой энергетики и другие направления. На всё это предусмотрено ресурсов около триллиона рублей, из которых 500 миллиардов дополнительно предусмотрено в трехлетием бюджете", — пояснил Силуанов. Мишустин рассказал о выдаче новых кредитов в рамках поддержки бизнеса

В проекте бюджета, по его словам, в полном объеме предусмотрены средства на выполнение гособоронзаказа, обеспечено решение президента по повышению денежного довольствия сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих. Также на предстоящую трехлетку предусмотрено инвестирование более 2,5 триллиона рублей средств ФНБ, прежде всего, в автодорожную и железнодорожную инфраструктуру, а также в переработку газа, обновление парка воздушных судов и ряд других направлений. "Такой объем ресурсов никогда не направлялся в нашей новейшей истории из не только ФНБ, но и, вообще, из суверенных фондов России", — заявил Силуанов.

Согласно внесенному правительством проекту бюджета, его доходы на 2022 год запланированы на уровне 25,02 триллиона рублей (18,8% ВВП), на 2023 год — 25,54 триллиона (18% ВВП), на 2024 год — 25,83 триллиона (17% ВВП); расходы — 23,69 триллиона (17,8% ВВП), 25,24 триллиона (17,8% ВВП) и 26,35 триллиона (17,4% ВВП). В результате первые два года бюджет России будет профицитным: в 2022 году профицит оценивается в 1,33 триллиона рублей (1% ВВП), в 2023 году — в 0,3 триллиона (0,2% ВВП). В 2024 году ожидается дефицит в 0,52 триллиона рублей (0,3% ВВП).

Проект бюджета сверстан на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития РФ с ежегодным ростом экономики на 3% течение ближайших трех лет. Прогнозный объем ВВП в 2022 году определен на уровне 133,3 триллиона рублей, в 2023 году — 141,9 триллиона рублей, в 2024 году — 151,5 триллиона рублей.