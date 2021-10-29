МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Московская биржа повысила прогноз на 2021 год по операционным расходам, сообщил журналистам финансовый директор Московской биржи Максим Лапин. Чистая прибыль Мосбиржи по МСФО в третьем квартале выросла на 20,4%

"Мы обновляем прогноз роста операционных расходов на 2021 год до 18-21% (предыдущий был 13-20% — ред.), учитывая более высокий вклад неорганического компонента, который теперь включает NTPro, и более определенный прогноз по маркетинговым расходам", — сказал Лапин.

"Обновленный прогноз по капитальным расходам на 2021 год составляет 3-3,7 миллиарда рублей по сравнению с предыдущим диапазоном 3-4 миллиарда рублей", — сообщил он.