МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. ВВП 19 стран еврозоны, по первой оценке, в третьем квартале 2021 года вырос на 3,7% в годовом выражении и на 2,2% — в квартальном, сообщило европейское статистическое агентство Евростат. ВВП Франции в третьем квартале вырос лучше прогноза

Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали роста ВВП еврозоны в третьем квартале на 3,5% в годовом выражении и на 2% — в квартальном.

ВВП стран Евросоюза в третьем квартале, по первой оценке, вырос на 3,9% в годовом выражении и на 2,1% — в квартальном.

Таким образом, экономика продолжает рост после второго квартала — тогда ВВП ЕС вырос на 13,7% в годовом выражении и на 2% — в квартальном, а 19 стран еврозоны — на 14,2% и 2,1% соответственно.

По итогам 2020 года ВВП Евросоюза упал на 6,2%, а еврозоны — на 6,6%.

Годовая инфляция в 19 странах еврозоны в октябре, по предварительной оценке, ускорилась до 4,1% с 3,4% месяцем ранее, следует из данных европейского статистического агентства Евростат.

Аналитики, опрошенные порталом Daily FХ, ожидали ускорения инфляции лишь до 3,7%. Годом ранее в еврозоне была зафиксирована дефляция в 0,3%.

За октябрь потребительские цены в еврозоне, по предварительной оценке, увеличились на 0,8%.

Базовая годовая инфляция при этом ускорилась до 2,1% с 1,9% месяцем ранее. Показатель совпал с прогнозом аналитиков и предварительной оценкой.