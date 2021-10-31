МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов автомобильного и городского пассажирского отечественного транспорта и отметил, что в этой отрасли всегда работали настоящие, преданные делу профессионалы, телеграмма опубликована на сайте Кремля. СМИ: прогноз Путина о ценах на нефть встревожил США и Японию

"Уважаемые друзья! Поздравляю вас с Днём работника автомобильного и городского пассажирского транспорта… Отрадно, что в отечественном автотранспортном комплексе всегда работали и сегодня трудятся специалисты самой высокой квалификации – настоящие, преданные делу профессионалы. Убеждён, вы и впредь будете с уважением относиться к традициям предшественников, достойно решать поставленные задачи", — говорится в телеграмме.

Президент добавил, что автомобильный и городской пассажирский транспорт занимают уверенные позиции в общей системе перевозок, активно работают на укрепление межрегиональных и международных связей и на развитие промышленности, сельского хозяйства и бизнеса. Кроме того, он отметил, что они напрямую влияют на качество жизни миллионов россиян, и потому государство заботится о модернизации этой отрасли.

"В рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" обновляется парк общественного транспорта, на маршруты выходит современная, экологичная, удобная техника, успешно воплощаются в жизнь масштабные программы, направленные на повсеместное внедрение цифровых технологий, передовых логистических и управленческих решений, расширение рынка предоставляемых услуг", — добавил глава государства.

В конце поздравления Путин пожелал работникам всего наилучшего.