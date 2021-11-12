МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Доля нерезидентов в еврооблигациях РФ за прошлый квартал выросла на 0,4 процентного пункта и по состоянию на 1 октября составила 52,3%, свидетельствуют данные Банка России. Банк России сообщил об ускорении инфляции в стране

При этом совокупный объем еврооблигаций РФ, принадлежащих нерезидентам, снизился на 0,056 миллиарда долларов (или на 0,3%) — до 20,531 миллиарда долларов.

По состоянию на 1 июля доля нерезидентов в еврооблигациях РФ составляла 51,9%, их объем — 20,587 миллиарда долларов.

ЦБ ведет публикацию данных о задолженности перед нерезидентами по облигационным займам РФ, размещенным на международном рынке, и доле нерезидентов в структуре владения облигациями в целях расширения состава информации для анализа устойчивости экономики страны к внешним рискам.

Наибольшая доля нерезидентов в структуре владения еврооблигациями РФ была зафиксирована 1 июля 2012 года — 76,4% (объем вложений — 29,234 миллиарда долларов), а крупнейший объем инвестиций отмечен на 1 октября 2013 года — 30,78 миллиарда долларов (70,9% общей задолженности).