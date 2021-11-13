МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Инфляция в России продолжает расти и приближается к пику, снижение может наступить в следующем году, считает главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах. Что ждет курс рубля на следующей неделе

Последствия пандемии коронавируса, а также низкие процентные ставки, в частности в Европе и США, привели к росту инфляции вопреки прогнозам аналитиков. В России такая динамика усугубляется плохим урожаем и высокой долей продовольственных товаров в потребительской корзине, рассказал Табах в беседе с "Комсомольской правдой".

"Инфляция скорее всего близка к пику", — заявил экономист.

По его прогнозам, показатели перейдут к снижению в 2022 году, однако Центробанк будет повышать ключевую ставку и таким образом делать деньги дороже. Россиян научили, как не потратить лишнего в сезон распродаж

"Инфляцию собьют. В 2015-2016 годах Центробанк показал как. Но все мы за это заплатим", — резюмировал Табах.

По данным Центробанка, на 1 ноября инфляция в России достигла 8,14% в годовом выражении. Регулятор видит риски сохранения высоких инфляционных ожиданий, по-прежнему ждет инфляцию по итогам текущего года в 7,4-7,9%.