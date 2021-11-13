МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Инфляция в России продолжает расти и приближается к пику, снижение может наступить в следующем году, считает главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах.
Последствия пандемии коронавируса, а также низкие процентные ставки, в частности в Европе и США, привели к росту инфляции вопреки прогнозам аналитиков. В России такая динамика усугубляется плохим урожаем и высокой долей продовольственных товаров в потребительской корзине, рассказал Табах в беседе с "Комсомольской правдой".
"Инфляция скорее всего близка к пику", — заявил экономист.
По его прогнозам, показатели перейдут к снижению в 2022 году, однако Центробанк будет повышать ключевую ставку и таким образом делать деньги дороже.
"Инфляцию собьют. В 2015-2016 годах Центробанк показал как. Но все мы за это заплатим", — резюмировал Табах.