МОСКВА, 15 ноя ПРАЙМ. Сворачивание программы стимулирования в США и ужесточение денежно-кредитной политики не несет больших рисков для российского бюджета и макростабильности, сообщил в интервью РИА Новости аудитор Счетной палаты Алексей Саватюгин. Большинство американцев негативно оценили состояние экономики США

"Я не вижу больших рисков для российского бюджета и российской макростабильности со стороны действий американских монетарных властей. В конце концов они призваны решать свои внутренние проблемы и задачи", — сказал Саватюгин.

Он отметил, что действия американского регулятора влияют на глобальную экономику, поскольку США являются крупнейшей экономикой в мире. "Любой чих Федеральной резервной системы отражается на глобальной экономике. Однако Россия все больше и больше отвязывается от заокеанских чихов. Конечно, надо следить за тем, как ведут себя американский регулятор, европейская и китайская экономики, последние даже больше, поскольку они основные наши внешнеторговые партнеры", — добавил аудитор.

ФРС США по итогам заседания 2-3 ноября ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых. При этом регулятор сообщил о начале сокращения выкупа активов с рынка – в текущем месяце до 105 миллиардов долларов, в декабре – до 90 миллиардов.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.