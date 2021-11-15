МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Снижение инфляции в России и возвращение ее к таргету в 4% является приоритетом для главы государства и правительства, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Набиуллина рассказала о планах по ставке Банка России

Ранее сегодня глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России не может удерживать ставку на низком уровне и отпустить инфляцию, поскольку высокие темпы роста цен разрушают благополучие; возможно, регулятор будет рассматривать необходимость дальнейшего повышения показателя на ближайших заседаниях. Сейчас ставка Банка России составляет 7,5% годовых.

"Во-первых, мы стараемся, вы знаете, не комментировать действия нашего мегарегулятора. Не будем этого делать и сейчас", — заявил Песков в ответ на просьбу прокомментировать действия ЦБ по сдерживанию инфляции.

"Но хочу напомнить вам, что, действительно, вопрос о скорейшем возвращении инфляции к таргетной зоне является приоритетом для главы государства и для кабмина по его поручению", — подчеркнул он.

Он добавил, что над снижением инфляции ведется постоянная работа. "Мы знаем, что эти процессы во многом связаны с последствиями экономического кризиса, вызванного пандемией, в том числе и развиваются эти инфляционные процессы под давлением мировых тенденций. Вы видите гигантскую инфляцию в зоне доллара, гигантскую инфляцию в зоне евро. Все это, конечно, не создает благоприятный фон. Но наш мегарегулятор, разумеется, будет предпринимать меры, которые посчитает необходимым для обеспечения макростабильности", — отметил пресс-секретарь президента.