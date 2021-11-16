ПЕКИН, 16 ноя — ПРАЙМ. В Белом доме после виртуального саммита президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина заявили, что рассчитывают на дальнейшие шаги КНР по ответственной конкуренции.

Города мира. Пекин

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"Мы бы хотели увидеть продолжение шагов по установлению ответственной конкуренции", — сказал представитель администрации в ходе телефонного брифинга.

Также было сказано о необходимости установления рамок в поведении на мировой арене.

Отношения двух стран резко ухудшились еще во время президентства Дональда Трампа. США инициировали торговую войну, стали оказывать чрезмерное давление на китайские технологические компании, включая Huawei и ZTE, далее последовали санкции из-за ситуации с правами человека в Тибете и Синьцзяне и усиления контроля материкового Китая над Гонконгом, включая принятие закона о нацбезопасности. Кроме того, США продолжают обвинять КНР в неспособности сдержать распространение коронавируса и дополнительно накаляют обстановку регулярными контактами с Тайванем.

Пекин на все действия Вашингтона традиционно выражает протест, отвергает обвинения и настоятельно призывает вернуть отношения двух стран в правильное русло. После прихода к власти Байдена никаких признаков потепления в отношениях двух стран не наметилось. 

ЗАЯВЛЕНИЕ КИТАЯ

Си Цзиньпин в ходе виртуальной встречи заявил, что интересы Китая и США глубоко переплетены и Пекин настаивает на неконфликтном сосуществовании двух стран, передает агентство Синьхуа.

"Интересы Китая и США глубоко пересекаются, сотрудничество пойдет на пользу обеим странам, а борьба нанесет ущерб обеим сторонам. Планета Земля достаточно велика, чтобы позволить и Китаю, и США развиваться, как по-отдельности, так и сообща. Мы должны настаивать на взаимной выгоде, не играть в игры с нулевой суммой", — приводит агентство слова китайского лидера.

Телеканал отмечает, что лидеры обменялись мнениями по двусторонним отношениям и вопросам, представляющим общий интерес.