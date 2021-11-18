МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Госдума приняла к сведению основные направления единой государственной денежно-кредитной (ДКП) политики на 2022-2024 годы. Госдума обсуждает законопроект о запрете ряда штрафов за нарушение ПДД

Решения ЦБ по денежно-кредитной политике в этот период будут зависеть от развития ситуации в мировой и российской экономике. Основные направления содержат базовый прогноз, а также три альтернативных сценария — "усиление пандемии", "глобальная инфляция" и "финансовый кризис". Развитие событий в рамках того или иного сценария может потребовать от ЦБ соответствующей корректировки ДКП для обеспечения возвращения инфляции к цели в 4% в среднесрочной перспективе.

Базовый сценарий исходит из того, что течение пандемии коронавируса будет контролируемым, в том числе в результате успешного продолжения вакцинации, рост мирового спроса замедлится после периода восстановления, а наблюдаемое усиление инфляционного давления будет временным. При этом ожидается снижение среднегодовых цен на нефть до 60 долларов за баррель в 2022 году, до 55 долларов — в 2023 году, до 50 долларов – в 2024 году. В результате экономика РФ будет расти темпами, близкими к потенциальным, которые с 2022 года стабилизируются "на траектории сбалансированного роста в диапазоне 2-3%". Для снижения инфляции до целевого уровня ЦБ будет поддерживать ключевую ставку в диапазоне 6-7% годовых в среднем за 2022 год. По мере снижения инфляционных ожиданий и замедления роста потребительских цен эта ставка вернется в диапазон 5-6% годовых.

Сценарий "усиление пандемии" предполагает, что темпы прироста ВВП в 2022 году будут близки к нулевым, в 2023 году — ускорятся до 3,5-4,5%, а к концу 2024 года вернутся к значениям, близким к потенциальному росту. При этом ожидается, что в 2022 году цена на нефть в среднем снизится до 45 долларов за баррель, а в 2023 году цена вырастет до 50 долларов и сохранится на этом уровне в 2024 году.

Сценарий "глобальная инфляция" допускает, что цена на нефть в среднем может достигнуть 75 долларов за баррель в 2022 году, а в дальнейшем начнет снижаться, оставаясь при этом выше уровней базового сценария на всем прогнозном горизонте. При этом по итогам 2202 года темпы прироста ВВП составят 2,4-3,4%, в 2023 году они снизятся до 1,8-2,8%, а к концу 2024 года вернутся к потенциальным. А возвращение ключевой ставки в нейтральный диапазон произойдет только в 2024 году по мере возвращения инфляции к значениям вблизи 4%.

Основной предпосылкой сценария "финансовый кризис" станет растущий глобальный долг государств и компаний со слабыми показателями финансовой устойчивости, а также заметное увеличение "спекулятивного" сегмента корпоративного долга. При этом цена на нефть вырастет в 2022 году в среднем за год до 75 долларов, а затем, резко снизившись в 2023 году до 40 долларов, в 2024 году подрастет до 45 долларов. Реализация такого сценария приведет к спаду российской экономики в 2023 году на 1,4-2,4%, ее восстановление будет затяжным и растянется на несколько кварталов, но уже к 2024 году темпы прироста российской экономики достигнут 3-4%. Средняя ключевая ставка в таком сценарии в 2022 году подскочит до 7,5-8,5%, в 2023 году — до 8,3-9,3%, а затем опустится до 4,3-5,3%.