МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий банкам не проводить идентификацию граждан при размене или замене банкнот или монет на сумму, не превышающую 40 тысяч рублей, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Путин ужесточил требования к участникам региональных инвестпроектов

Документ увеличивает с 15 до 40 тысяч рублей пороговую сумму операций по размену банкнот или монет одного номинала на банкноты или монеты другого номинала. Также закон увеличивает пороговую сумму техопераций по замене поврежденных банкнот или монет, не имеющих признаков подделки, на неповрежденные, при которых не требуется идентификация клиента, его представителя, выгодоприобретателя или бенефициара.

А при совершении таких операций на сумму более 40 тысяч рублей, но не превышающую 100 тысяч рублей, разрешается проводить упрощенную идентификацию.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Закон упрощает процедуру взаимодействия физических лиц с кредитными организациями при размене и замене банкнот и монет. В большинстве стран наметилась тенденция к увеличению доли безналичных расчетов, однако, несмотря на развитие финансовых технологий в России, роль наличных денег все еще велика, указывали ранее разработчики.