МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" установило статус "под наблюдением" по рейтингу кредитоспособности "Роснано" в связи с недавним обсуждением компанией со своими кредиторами и крупными держателями облигаций финансовых результатов деятельности, сообщается на сайте агентства. Эксперт рассказал, к чему приведет отказ государства от помощи "Роснано"

"Рейтинговое агентство "Эксперт РА" установило статус "под наблюдением" по рейтингу кредитоспособности нефинансовой компании "Роснано", что означает высокую вероятность рейтинговых действий в ближайшее время. Рейтинг компании продолжает действовать на уровне ruAA со стабильным прогнозом", — говорится в сообщении.

Отмечается, что установление данного статуса обусловлено публикацией компанией сообщения о проведении встречи с кредиторами и крупными держателями облигаций, в рамках которой "было констатировано, что накопленный непропорциональный долг и текущая финансовая модель общества требуют корректировок. В настоящее время есть возможность выработать компромиссные варианты развития ситуации, которые позволят избежать наиболее негативных сценариев".

"Агентство будет наблюдать за ходом развития событий и планирует оценить влияние потенциального изменения стратегии деятельности на финансовое состояние компании, формат и состояние связей с государством, перспективы получения государственной поддержки в случае необходимости, а также на процесс интеграции компании в рамках перехода компании под управление ВЭБ.РФ", — добавляется в сообщении.

АО "Роснано" было создано в 2011 году путем реорганизации существовавшей с 2007 года Российской корпорации нанотехнологий. До передачи в 2020 году в структуру ВЭБа компанией управлял ее основатель Анатолий Чубайс.