МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Индекс делового климата в Германии в ноябре снизился до 96,5 пункта с уровня октября в 97,7 пункта, следует из сообщения исследовательского института IFO. В Бундестаге обвинили "Зеленых" в нанесении ущерба Германии

Аналитики, опрошенные порталом Daily FX, прогнозировали снижение показателя до 96,6 пункта.

Кроме того, индекс текущей экономической ситуации в Германии снизился до 99 пунктов с пересмотренного октябрьского показателя в 100,2 пункта. Аналитики ждали такого же снижения показателя. А индекс экономических ожиданий уменьшился до 94,2 пункта с уровня октября в 95,4 пункта. Аналитики ожидали снижения показателя лишь до 95 пунктов.

В релизе отмечается, что компании в этом месяце были в ещё меньшей степени удовлетворены деловым климатом, а экономические ожидания стали более пессимистичными, поскольку предприятиям пришлось столкнуться с такими трудностями, как проблемы в цепочках поставок и начало "четвертой волны" коронавирусной инфекции.