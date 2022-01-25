В Кремле допустили участие Путина в форуме "Деловой России"
В Кремле допустили участие Путина в форуме "Деловой России" в случае, если он состоится
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МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. В Кремле допускают, что Путин подключится в режиме видеоконференции к форуму "Деловой России" при условии, что тот состоится, пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам.
Он пояснил, что в целом президент может принять участие в подобном мероприятии, но на фоне роста числа заражений COVID-19 в России сам форум может не состояться.