Эксперт: российские компании будут готовы размещать евробонды по мере стабилизации на рынках
МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Российские компании будут готовы к новым размещениям еврооблигаций по мере стабилизации ситуации на финансовых рынках, заявил РИА Новости руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала" Андрей Соловьев.
По его словам, текущая конъюнктура на международном долговом рынке обусловлена рядом фундаментальных факторов, многие из которых оказывают влияние не только на российских, но и на международных эмитентов.
"Волатильность присутствует как на российском, так и на мировом рынке, индексы Dow Jones и S&P 500 показывают негативную динамику с начала 2022 года. Мы наблюдаем рост инфляции, кроме того, мы вошли в фазу роста ставок", — отметил он.
Рыночные игроки ожидают в наступившем году в среднем пять повышений учётной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, что будет способствовать росту ставок заимствований для эмитентов развивающихся рынков, говорит эксперт.
Инфляция и повышение ставок приведет к укреплению доллара, что также увеличит стоимость размещения долговых инструментов на внешних рынках, добавил он.
"Маловероятно, что в ближайшей перспективе влияние этих фундаментальных факторов существенно снизится. Эмитенты следят за ситуацией на рынках, и по мере ее стабилизации мы увидим новые размещения еврооблигаций", — заключил Соловьев.
https://1prime.ru/macroeconomics/20220127/835902210.html