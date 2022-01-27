МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Российские компании будут готовы к новым размещениям еврооблигаций по мере стабилизации ситуации на финансовых рынках, заявил РИА Новости руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала" Андрей Соловьев. Эксперт не советует инвестировать в евробонды с доходностью более 7%

По его словам, текущая конъюнктура на международном долговом рынке обусловлена рядом фундаментальных факторов, многие из которых оказывают влияние не только на российских, но и на международных эмитентов.

"Волатильность присутствует как на российском, так и на мировом рынке, индексы Dow Jones и S&P 500 показывают негативную динамику с начала 2022 года. Мы наблюдаем рост инфляции, кроме того, мы вошли в фазу роста ставок", — отметил он.

Рыночные игроки ожидают в наступившем году в среднем пять повышений учётной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, что будет способствовать росту ставок заимствований для эмитентов развивающихся рынков, говорит эксперт.

Инфляция и повышение ставок приведет к укреплению доллара, что также увеличит стоимость размещения долговых инструментов на внешних рынках, добавил он.

"Маловероятно, что в ближайшей перспективе влияние этих фундаментальных факторов существенно снизится. Эмитенты следят за ситуацией на рынках, и по мере ее стабилизации мы увидим новые размещения еврооблигаций", — заключил Соловьев.