МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Базовое вознаграждение члена совета директоров в российских компаниях достигает 36,4 миллиона рублей, свидетельствует исследование международной компании в сфере организационного консалтинга Korn Ferry. Эксперт назвал одну из основных причин бедности в России

В ежегодном обзоре российской практики советов директоров за 2021 год была использована выборка из 40 компаний, входивших на 1 октября 2021 года в котировальный список первого уровня Московской биржи.

"Политика вознаграждения членов совета директоров крайне разная: базовое вознаграждение члена совета директоров варьируется от 2,2 до 36,4 миллиона рублей. Небольшое количество компаний использует ценные бумаги как основную или дополнительную форму вознаграждения", — говорится в исследовании.

Согласно данным исследования, самое крупное базовое вознаграждение члена совета директоров в таких компаниях, как "Роснефть" (36,4 миллиона рублей), "Газпром" (26,4 миллиона рублей) и МТС (21,8 миллиона рублей). Самое большое базовое вознаграждение председателя совета директоров в таких компаниях, как "Русал" (123,7 миллиона рублей), "Норильский никель" (72,7 миллиона рублей) и "Роснефть" (43,6 миллиона рублей).

При этом ряд компаний продолжает привязывать финальную сумму вознаграждений членов совета директоров к присутствию или отсутствию на заседаниях, а также их форме: очной или заочной. У ряда компаний существуют ограничения по максимальному вознаграждению членов совета директоров.

Согласно данным, минимальная численность совета директоров составила пять человек (Petropavlovsk), максимальное — 15 ("Алроса", Globaltrans, "Транснефть"). Средние показатели по России очень близки к среднему значению по США — 10,8 человек. Средний возраст всех директоров — 55,2 года, а средний срок на текущей позиции в совете директоров — 4,6 лет. При этом в целом средний срок работы в совете директоров (не только на текущей позиции) составил 5,5 лет.