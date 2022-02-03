МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Импорт в РФ из дальнего зарубежья в январе увеличился на 37,2% по сравнению с январем прошлого года — до 20,617 миллиарда долларов, говорится в сообщении Федеральной таможенной службы (ФТС) России. Путин оценил сотрудничество России и Китая

"По предварительным данным таможенной статистики, в январе 2022 года импорт товаров из стран дальнего зарубежья в стоимостном выражении составил 20 617,2 миллиона долларов и по сравнению с январем 2021 года увеличился на 37,2%", — сообщает ФТС.

В общем стоимостном объеме импорта из стран дальнего зарубежья доля машиностроительной продукции в январе составила 52,1%, продукции химической промышленности — 19,1%, продовольственных товаров и сырья для их производства — 9,9%, текстильных изделий и обуви — 6%. Импорт машиностроительной продукции возрос на 41% и составил 10,748 миллиарда долларов, текстильных изделий и обуви — на 35% (1,233 миллиарда долларов), химической продукции — на 34% (3,94 миллиарда долларов), продовольственных товаров и сырья для их производства — на 16,5% (2,041 миллиарда долларов).

В импорте текстильных изделий и обуви в январе увеличились закупки химического волокна на 55,2%, обуви — на 42%, хлопка — на 39,5%, трикотажной одежды — на 36,9%, химических нитей — на 30,3%, текстильной одежды — на 29,1%, трикотажного полотна — на 26,9%, текстильных материалов — на 25,6%, готовых текстильных изделий — на 18,4%.

В импорте машиностроительной продукции выросли закупки летательных аппаратов в 4,1 раза, железнодорожных локомотивов — в 2,8 раза, механического оборудования — на 44,4%, средств наземного транспорта — на 34,5%, электрооборудования — на 30,6%, судов и плавучих средств — на 28,8%, инструментов и аппаратов оптических — на 24%.

В импорте продовольственных товаров и сырья для их производства увеличились закупки мяса и субпродуктов в 2 раза, зерновых культур — на 53,7%, сахара — на 50,3%, алкогольных и безалкогольных напитков — на 20,4%, масла растительного — на 19,8%, рыбы — на 17,3%. Вместе с тем поставки овощей сократились на 20,9%, табака — на 7,3%, фруктов и орехов — на 4,9%, молочных продуктов — на 2,3%.

В импорте химической промышленности ввоз полимеров и каучука возрос на 57,2%, мыла и синтетических моющих средств — на 39,1%, фармацевтической продукции — на 24,4%, продукции органической и неорганической химии — на 24,3%, парфюмерно-косметических товаров — на 7,6%.