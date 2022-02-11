МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Росстат пересмотрел информацию по денежным доходам граждан России за пандемийный 2020 год, пишет РБК. Мировой экономике пообещали долгосрочное ослабление

Оказалось, что доходы россиян от собственности, в том числе дивиденды, оказались почти на один триллион рублей выше, чем предполагалось ранее.

В своей публикации от 9 февраля, посвященной денежным доходам населения России за 2021 год, Росстат упомянул о пересмотре аналогичных данных за пандемийный 2020 год.

"Данные уточнены по сравнению с ранее опубликованными по итогам годовых расчетов", — отметили в статслужбе.

Общий объем денежных доходов граждан в 2020 году оказался почти на 600 млрд рублей больше, чем считалось ранее, это 63,4 трлн рублей.

Падение реальных располагаемых доходов в первый пандемийный год составило 2%, а не 2,8%, как говорилось ранее.

В основном этот пересмотр был связан с уточнением информации о доходах россиян от собственности. Этот показатель включает в себя:

предпринимательские доходы,



оплата труда,



социальные выплаты,

прочие денежные поступления.



Все они подверглись корректировкам разной степени, в том числе со знаком минус.

В итоге пересмотра на 34,6% увеличены поступления от собственности, главным образом — за счет выплаты дивидендов гражданам. С 2,7 трлн рублей до примерно 3,7 трлн рублей, то есть почти на 1 трлн рублей в плюс.

В итоге доля доходов от собственности в общих денежных доходах граждан достигла 5,8%,а не 4,3%, как сообщалось ранее.