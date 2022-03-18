2022-03-18T13:36:05+03:00

2022-03-18T13:36:05+03:00

2022-03-18T13:36:05+03:00

2022

https://1prime.ru/macroeconomics/20220318/836419504.html

Банк России ожидает возвращения инфляции к 4% в 2024 году

Макроэкономика

Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

ЦБ РФ ОЖИДАЕТ ВОЗВРАЩЕНИЯ ГОДОВОЙ ИНФЛЯЦИИ К 4% В 2024 ГОДУ — РЕГУЛЯТОР ПРАЙМ, 18.03.2022

макроэкономика, экономика, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60