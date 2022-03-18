Банк России ожидает возвращения инфляции к 4% в 2024 году
ЦБ РФ ОЖИДАЕТ ВОЗВРАЩЕНИЯ ГОДОВОЙ ИНФЛЯЦИИ К 4% В 2024 ГОДУ — РЕГУЛЯТОР
https://1prime.ru/macroeconomics/20220318/836419504.html
Повышение цен в России
СМИ: птицефабрики предупреждают о повышении цен на яйца
Санкции против РФ
Польша объявила программу "дерусификации экономики"
Экономика в период санкций
Песков не советует скупать гречку и сахар
Авто
Toyota и Lexus приостанавливают производство автомобилей в Японии
Нефть
Цены на нефть растут более чем на 1%
Пандемия коронавируса
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России снизился до 51,7%
Ставка Банка России
Банк России сохранил неопределенный сигнал по дальнейшему движению ставки
Инфляция в РФ
ЦБ заявил об эпохе масштабной перестройки российской экономики
Осторожно, мошенники!
Минздрав предупреждает о звонках мошенников от имени министерства
Торги
Фондовые биржи Европы снижаются после выхода статистики
ЦБ РФ ОЖИДАЕТ ВОЗВРАЩЕНИЯ ГОДОВОЙ ИНФЛЯЦИИ К 4% В 2024 ГОДУ — РЕГУЛЯТОР
https://1prime.ru/macroeconomics/20220318/836419504.html
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.