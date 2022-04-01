МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Российский кабмин поддержал проект закона, разработанный министерством экономического развития, который предусматривает выдачу бессрочного вида на жительство иностранным высококвалифицированным специалистам. Omicron заметно снижает деловую активность в Китае

В частности, иностранцы смогут получить ВНЖ без ограничения срока, если уже работают на территории РФ, получая зарплату не меньше 750 000 рублей в квартал, и платят в стране налоги.

Минэкономразвития подготовило поправки в закон о правовом положении иностранцев. Документ 31 марта, в четверг, поддержало правительство, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на близкий к кабмину источник, а также на текст проекта поправок.

МЭР предлагает возможность иностранным специалистам претендовать на получение ВНЖ без ограничения срока действия. Это распространяется на тех, кто уже работает в России и платит здесь налоги, обладая ВНЖ.

В остальных случаях вид на жительство будет выдаваться лишь на срок действия разрешения на работу.