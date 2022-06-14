МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Трендовая инфляция в России по итогам мая ускорилась до 10,18% в годовом выражении с 10,11% месяцем ранее, сообщает ЦБ. Банк России предложил способ обезопасить счета россиян от мошенников

Оценка, рассчитанная на более коротком трехлетнем временном интервале, снизилась, составив 11,39% в мае после 11,67% в апреле.

"Оценка трендовой инфляции в мае 2022 года повысилась до 10,18% с 10,11% в апреле… Совокупность аналитических показателей указывает на то, что основной вклад в резкое замедление месячного роста цен в мае внесла коррекция цен по узкой группе товаров, цены на которые значительно выросли в марте", — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечает ЦБ, инфляционное давление снизилось с пиковых значений марта-апреля, но остается выше уровней, соответствующих инфляции 4% в пересчете на год.

Баланс рисков, по оценке регулятора, по-прежнему смещен в сторону проинфляционных. С учетом проводимой ЦБ денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4% в 2024 году.