МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Аналитики вновь улучшили прогноз по ситуации в российской экономике в текущем году по сравнению с июньскими ожиданиями: теперь ждут инфляцию по итогам года в 15% вместо 17% и спад ВВП на 6% вместо 7,5%, следует из опроса ЦБ экспертов. Большинство жителей России ждет инфляцию выше 10%

Согласно опросу, ожидания по инфляции в конце 2022 года понижены до 15% с июньской оценки в 17%, на конец 2023 года — улучшены до 6,1% с 6,7%. Прогноз на 2024 год также был уменьшен — до 4,2% с 5%, возвращение инфляции к 4% по-прежнему прогнозируется в 2025 году. При такой инфляции среднегодовая ключевая ставка в 2022 году составит 11%, в следующем году — 7,5%, в 2024 году — 6,5%, а в 2025 году — 6%.

Одновременно эксперты улучшили прогноз по спаду ВВП страны в 2022 году до 6% с июньских ожиданий в 7,5%. Однако в следующем году эксперты теперь ждут спада экономики на 1,3% вместо нулевого роста, а в 2024 году ожидания по темпам роста экономики понижены до 1,5% с 1,8%. В 2025 году темпы роста экономики должны составить также 1,8%, прогнозируют аналитики.

Темпы роста номинальной зарплаты в России по итогам года составят 10%, в 2023 году — 7%, а в 2024 году — 6,4% вместо 6,7%, ждут эксперты. В 2025 году показатель будет находиться на уровне 6%. Прогноз уровня безработицы на ближайшие годы улучшен: в 2022 году показатель составит 5,6%, в 2023 году — 5,5%, в 2024 году — до 5%. В 2025 году уровень безработицы в стране составит 4,5%. Центробанк предупредил о рисках ослабления экономической активности

Аналитики прогнозируют, что российский экспорт товаров и услуг по итогам текущего года составит 520 миллиардов долларов вместо ранее ожидавшихся 502 миллиардов долларов. При этом на 2023 год прогноз повышен до 452 миллиардов с 433 миллиардов долларов, а на 2024 год — до 439 миллиардов с 433 миллиардов долларов. В 2025 году показатель ожидается на уровне 441 миллиард долларов. Одновременно улучшены ожидания экономистов по импорту в Россию: в 2022 году он составит 300 миллиардов долларов, в 2023 году — 322 миллиарда, в 2024 году — 340 миллиардов, в 2025 году — 370 миллиардов.

Июльские ожидания экспертов по курсу доллара снизились по сравнению с июнем: в 2022 году среднегодовой курс понижен до 70,4 рубля с 75 рублей, в 2023 году — до 75 с 80 рублей, в 2024 году — до 80 рублей с 85,1 рубля, в 2025 году — до 80 рублей с 88 рублей.