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2022
https://1prime.ru/macroeconomics/20220722/837575071.html
Набиуллина рассказала о дезинфляционном эффекте параллельного импорта
Макроэкономика
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Параллельный импорт в РФ будет иметь дезинфляционное влияние, так как предложение на рынке вырастет, сказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. "Мы считаем, что параллельный импорт... ПРАЙМ, 22.07.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Параллельный импорт в РФ будет иметь дезинфляционное влияние, так как предложение на рынке вырастет, сказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
"Мы считаем, что параллельный импорт будет иметь дезинфляционное влияние, потому что предложение товаров на рынке в России вырастет. И поэтому скорее будет дезинфляционное влияние", — сказала она.
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