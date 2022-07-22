МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Параллельный импорт в РФ будет иметь дезинфляционное влияние, так как предложение на рынке вырастет, сказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"Мы считаем, что параллельный импорт будет иметь дезинфляционное влияние, потому что предложение товаров на рынке в России вырастет. И поэтому скорее будет дезинфляционное влияние", — сказала она.

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