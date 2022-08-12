МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Снижение инфляции в России до целевой отметки "вблизи 4%" займет более 1,5 года и завершится в 2024 году, говорится в докладе Центробанка "Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2023-2025 годы". Банк России назвал главный ориентир для снижения ключевой ставки

"С учетом необходимой после событий начала 2022 года структурной перестройки экономики снижение инфляции до целевого уровня займет более 1,5 года и завершится в 2024 году", — следует из текста документа.

"С помощью инструментов денежно-кредитной политики Банк России способен в случае отклонения инфляции от цели на горизонте 1-1,5 года обеспечить ее возвращение к цели", — отмечает ЦБ. Однако при реализации событий, способных значительно изменить экономическую ситуацию, возвращение инфляции к цели может занять больше времени.