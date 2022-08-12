ЦБ оценил сроки снижения инфляции до целевого уровня
Банк России считает, что снижение инфляции до целевого уровня в четыре процента займет 1,5 года
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Снижение инфляции в России до целевой отметки "вблизи 4%" займет более 1,5 года и завершится в 2024 году, говорится в докладе Центробанка "Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2023-2025 годы".
"С учетом необходимой после событий начала 2022 года структурной перестройки экономики снижение инфляции до целевого уровня займет более 1,5 года и завершится в 2024 году", — следует из текста документа.
"С помощью инструментов денежно-кредитной политики Банк России способен в случае отклонения инфляции от цели на горизонте 1-1,5 года обеспечить ее возвращение к цели", — отмечает ЦБ. Однако при реализации событий, способных значительно изменить экономическую ситуацию, возвращение инфляции к цели может занять больше времени.