Путин сообщил о росте экономической активности в стране
Путин сообщил о росте экономической активности и оживлении в сфере банковского кредитования
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МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Российская экономика выходит на траекторию роста, экономическая активность растет, а спад валового внутреннего продукта (ВВП) замедляется, заявил глава государства Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
По его словам, сокращение ВВП России в июле составило 4,3 процента, при этом в июне показатель находился на уровне в 4,9 процента.
Президент также отметил "оживление" в сфере кредитования экономики, промышленности и населения, произошедшее в августе.
"Это, конечно, хороший знак, свидетельствующий о росте экономической активности", — сказал Путин.