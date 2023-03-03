ВАШИНГТОН, 3 мар — ПРАЙМ. Министерство торговли США внесло в черный список 37 компаний из различных стран, в том числе из России, Китая и Белоруссии, говорится в обнародованном в четверг документе ведомства. СМИ раскрыло, какие товары попали в десятый пакет санкций ЕС

Согласно этим данным, в наибольшей степени ограничения американского минторга затронули предприятия из Китая (28), Пакистана (4), и Мьянмы (3). Помимо этого, под рестрикциями оказались по одной компании из России, Белоруссии и Тайваня.

"В данном перечне содержатся юридические лица, в отношении которых есть разумные основания полагать,… что они вовлечены в деятельность, противоречащую интересам национальной безопасности или внешней политики США", — указали в ведомстве США.

Из российских компаний под новые ограничения попала DMT Electronics, которая, согласно открытым данным, является поставщиком электронных компонентов и контрольно-измерительного оборудования.