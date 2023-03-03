МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. К гибели человечества ведет империалистическая агрессивная политика и риск ядерной войны, а не спад рождаемости, написал в своем микроблоге в Twitter американский политик Джеффри Янг, выразив несогласие со словами американского бизнесмена Илона Маска. В США раскрыли план втягивания в войну с Россией

Ранее Маск заявил об угрозе падения воспроизводства населения из-за снижения уровня рождаемости, уточнив, что это представляет больший риск для цивилизации, чем глобальное потепление.

"Илон Маск в этом совершенно неправ", — отметил Янг, заявив, что самую большую угрозу человечеству представляет западный империализм и опасность ядерной войны, которую могут развязать США.

"Мы ближе к полному вымиранию в результате ядерной войны, чем когда-либо в истории человечества", — подчеркнул он.

Янг призвал вынести импичмент президенту Джо Байдену "за его военные преступления".