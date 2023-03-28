ПЕКИН, 28 мар — ПРАЙМ. Азиатский экономический форум, который неформально называют "восточным Давосом", во вторник открывается в Боао на китайском острове Хайнань. Юань готовится захватить половину мира

В этом году форум продлится с 28 по 31 марта и пройдет под девизом "Неопределенный мир: единство и сотрудничество для преодоления вызовов, открытость и инклюзивность для содействия развитию". Впервые с пандемии форум пройдет полностью в офлайн формате.

Ожидается, что представители властей, бизнеса, научных кругов и СМИ из разных стран обсудят план развития мира после пандемии и продвижение международного сотрудничества.

Согласно информации на сайте форума, в этом году в нем примут участие более 15 глав государств и международных организаций, более 30 официальных лиц на уровне министров, более 2 тысяч делегатов из 40 с лишним стран и регионов.

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин сообщила в понедельник, что премьер Госсовета КНР Ли Цян выступит с речью на церемонии открытия форума, которая состоится 30 марта. Кроме того, Мао Нин сообщила, что в ежегодной конференции форума примут участие премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун, премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим, премьер-министр Испании Педро Санчес, премьер-министр Кот-д'Ивуара Патрик Аши и директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. После открытия форума премьеры Сингапура, Малайзии и Испании посетят Пекин, где встретятся с китайским руководством.

Азиатский форум в Боао, который часто называют "восточным Давосом", был учрежден в 2001 году. Его задачами являются развитие координации и сотрудничества между странами Азии, интенсификация диалога и экономических связей с другими регионами мира, создание платформы по налаживанию диалога по экономическим, социальным и другим вопросам между официальными лицами, предпринимателями, специалистами и учеными.