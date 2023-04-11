ПЕКИН, 11 апр — ПРАЙМ. Индекс потребительских цен (CPI) Китая — основной показатель инфляции — в марте 2023 года вырос на 0,7% в годовом выражении, свидетельствуют опубликованные во вторник данные государственного статистического управления КНР. Названы страны, которые станут драйверами мировой экономики в 2023 году

За первые три месяца 2023 года индекс потребительских цен в стране увеличился на 1,3% по сравнению с январем-мартом прошлого года.

CPI в городах в марте в годовом выражении вырос на 0,7%, а в сельской местности – на 0,7%. Продовольственные товары подорожали на 2,4%, непродовольственные — на 0,3%, потребительские — на 0,5%, услуги — на 0,8%.

При этом по сравнению с февралем этого года показатель снизился на 0,3%, цены на продовольственные товары упали на 1,4%, на потребительские товары — на 0,5%, услуги подорожали на 0,1%, а цены на непродовольственные товары остались на уровне февраля.

Цены на фрукты в марте в годовом выражении выросли на 11,5%, на овощи и зелень упали на 11,1%, молочная продукция подорожала на 1,1%, яйца — на 7,8%, продукция водного промысла подешевела на 0,2%, цены на мясо выросли на 4,6%, в том числе свинина подорожала на 9,6%. Алкоголь подорожал на 1,1%.

Если же сравнивать с показателями февраля, то за месяц цены на яйца выросли на 0,2%, овощи и зелень подешевели на 7,2%, фрукты подорожали на 0,4%, цены на продукцию водного промысла упали на 0,8%, на молочную продукцию — на 0,2%, алкоголь подорожал на 0,4%. Цены на мясо упали на 2,4%, в том числе свинина подешевела на 4,2%.

Услуги здравоохранения в марте по сравнению с аналогичным периодом прошлого года подорожали на 1%, цены на образование и культурно-развлекательные мероприятия выросли на 1,4%, на транспорт и связь упали на 1,9%, жилье подешевело на 0,3%, уточняет статистическое управление.

Тем временем индекс цен производителей (PPI) в марте в годовом выражении снизился на 2,5%.

По итогам 2022 года инфляция в Китае составила 2%, хотя власти ожидали роста примерно в 3%. Согласно официальному прогнозу, в 2023 году CPI составит около 3%.