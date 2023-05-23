ШАНХАЙ, 23 мая — ПРАЙМ. Углубление российско-китайского взаимодействия и наращивание кооперации окажет положительное влияние на укрепление экономик обеих стран, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Недоброжелатели России не смогли сломать экономику страны, заявил Мишустин

"Уверен, что углубление российско-китайского взаимодействия и наращивание кооперации также окажет положительное влияние на укрепление экономик обеих наших стран", — сказал Мишустин на российско-китайском бизнес-форуме.

Товарооборот России и Китая может достичь по итогам года 200 миллиардов долларов, полагает глава российского правительства.

"Уверен, что в этом году мы выполним задачу, которую поставили главы наших государств, довести взаимный товарооборот до 200 миллиардов долларов", — сказал Мишустин.

По его словам, Россия и Китай будут повышать независимость двустороннего финансового взаимодействия, проводя расчеты в нацвалютах.

"Будем и дальше повышать независимость двустороннего финансового взаимодействия и тем самым – укреплять экономический суверенитет", — сказал он.

Премьер отметил, что в 2021 году только около четверти расчетов между Россией и Китаем проводилось в национальных валютах, а в прошлом году – уже почти две трети.

Мишустин заявил, что сотрудничество с Китаем в энергетике остается для РФ безусловным приоритетом, поставки газа и угля неуклонно растут.

"Безусловный приоритет уделяем партнерству в энергетике. Наша страна занимает первое место по поставкам нефти в Китай. Объемы экспорта природного и сжиженного газа, угля также неуклонно растут", — сказал премьер.

Разработка оборудования для нефтепереработки, производства и транспортировки СПГ имеет большой потенциал в российской-китайском сотрудничестве, заявил Мишустин.

"Значительный потенциал представляет машиностроение, для топливно-энергетического комплекса в частности. Здесь речь может идти о применении передовых технологий при разработке и изготовлении оборудования для нефтепереработки и нефтегазохимии, а также − для производства, транспортировки и хранения сжиженного природного газа", — сказал он.

Россия готова к новым с Китаем проектам в сфере возобновляемых источников энергии, продолжит поставки углеводородов, заявил глава правительства.

"Еще одна стратегическая область общих интересов – атомная энергетика, создание реакторов российского дизайна. Важно, что все соответствующие договоренности четко исполняются", — отметил премьер.

"Мы готовы участвовать в совместной реализации и других крупных проектов, в том числе – в сфере возобновляемых источников энергии. И, конечно, продолжим поставки углеводородов − на долгосрочной и взаимовыгодной основе", — сказал он.

Россия готова к новым с Китаем проектам в сфере возобновляемых источников энергии, продолжит поставки углеводородов, заявил Мишустин.

"Еще одна стратегическая область общих интересов – атомная энергетика, создание реакторов российского дизайна. Важно, что все соответствующие договоренности четко исполняются", — отметил премьер.

"Мы готовы участвовать в совместной реализации и других крупных проектов, в том числе – в сфере возобновляемых источников энергии. И, конечно, продолжим поставки углеводородов − на долгосрочной и взаимовыгодной основе", — сказал он.

Судостроение, производство гражданских беспилотников, лесопромышленный комплекс являются перспективными направлениями сотрудничества России и Китая, заявил Мишустин.

"Перспективные направления сотрудничества — судостроение и станкостроительная отрасль, производство гражданских беспилотных авиационных систем, а также лесопромышленный комплекс", — сказал глава правительства.