МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Создание по инициативе действующих властей Польши комиссии по расследованию "влияния России на польскую политику", которая полномочна запрещать людям занимать государственные должности на десять лет, вызвало резкое противодействие ряда политических сил, пишет Politico. СМИ: Польша придумала, как "укусить" Россию, но ей готовят ответ

Комиссия из девяти членов будет выбрана парламентом, где у правящей партии "Право и справедливость" будет незначительное большинство. При этом несколько оппозиционных партий заявили, что будут бойкотировать эту процедуру.

Комиссия может принять решение запретить людям на десять лет работу, связанную с расходованием государственных средств, что помешает им баллотироваться на посты.

Комиссии предстоит рассмотреть действия, предпринятые "под влиянием России" с 2007 по 2022 год — период, охватывающий 2007–2015 годы правления партии "Гражданская платформа" во главе с экс-премьером Дональдом Туском, а также действующую администрацию ПиС.

Оппозиция осудила этот шаг и назвала комиссию политическим оружием, призванным запугать соперников ПиС перед выборами, которые правящая партия может проиграть.

"Президент Анджей Дуда сегодня серьезно ослабил нашу страну, как внутри, так и снаружи, он решил спровоцировать гражданскую войну в Польше", — заявил лидер оппозиционной партии "Польша 2050" Шимон Холовня.

Один из лидеров "Гражданской платформы" Борис Будка предупредил, что любой, кто вступит в комиссию, будет привлечен к ответственности.

Оппозиционная левая партия призвала Дуду предстать перед Государственным трибуналом — органом, который должен судить политиков. "Вы сделали нечто совершенно позорное для демократии в нашей стране", — сказал лидер левых Влодзимеж Чарзасти.

Туск призвал людей провести массовую акцию протеста в Варшаве 4 июня.