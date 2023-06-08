ВВП Японии в первом квартале вырос на 2,7 процента в пересчете на год, что оказалось лучше прогноза
МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. ВВП Японии в первом квартале 2023 года, по окончательной оценке, увеличился на 2,7% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), свидетельствуют данные правительства страны.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали роста лишь на 1,9%. Предварительная оценка предполагала рост на 1,6%.
К предыдущему кварталу ВВП Японии увеличился на 0,7%. Аналитики прогнозировали рост на 0,5%, а предварительная оценка показывала увеличение на 0,4%.
В четвертом квартале прошлого года ВВП страны поднялся на 0,4% в пересчете на год.
Объем личного потребления, на которое приходится до 60% ВВП Японии, в первом квартале вырос на 0,5% к предыдущему кварталу.
Объем государственных инвестиций в отчетном периоде увеличился на 1,5% в квартальном выражении, частных — на 1,4%. Экспорт в квартальном выражении снизился на 4,2%, а импорт — на 2,3%.
https://1prime.ru/macroeconomics/20230608/840779526.html