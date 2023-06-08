МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. ВВП Японии в первом квартале 2023 года, по окончательной оценке, увеличился на 2,7% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), свидетельствуют данные правительства страны. 

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Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали роста лишь на 1,9%. Предварительная оценка предполагала рост на 1,6%.

К предыдущему кварталу ВВП Японии увеличился на 0,7%. Аналитики прогнозировали рост на 0,5%, а предварительная оценка показывала увеличение на 0,4%.

В четвертом квартале прошлого года ВВП страны поднялся на 0,4% в пересчете на год.

Объем личного потребления, на которое приходится до 60% ВВП Японии, в первом квартале вырос на 0,5% к предыдущему кварталу.

Объем государственных инвестиций в отчетном периоде увеличился на 1,5% в квартальном выражении, частных — на 1,4%. Экспорт в квартальном выражении снизился на 4,2%, а импорт — на 2,3%.