МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. ВВП Японии в первом квартале 2023 года, по окончательной оценке, увеличился на 2,7% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), свидетельствуют данные правительства страны. Япония вновь назвала проекты на Сахалине важными для энергобезопасности

Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали роста лишь на 1,9%. Предварительная оценка предполагала рост на 1,6%.

К предыдущему кварталу ВВП Японии увеличился на 0,7%. Аналитики прогнозировали рост на 0,5%, а предварительная оценка показывала увеличение на 0,4%.

В четвертом квартале прошлого года ВВП страны поднялся на 0,4% в пересчете на год.

Объем личного потребления, на которое приходится до 60% ВВП Японии, в первом квартале вырос на 0,5% к предыдущему кварталу.

Объем государственных инвестиций в отчетном периоде увеличился на 1,5% в квартальном выражении, частных — на 1,4%. Экспорт в квартальном выражении снизился на 4,2%, а импорт — на 2,3%.