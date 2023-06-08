МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Переплаты за неэффективность невыспавшихся сотрудников составляют 3,5 триллиона рублей в год по всей России, пишет РБК со ссылкой на исследование Аналитического центра НАФИ. Раскрыта доля компаний, повысивших расходы на зарплаты сотрудников

"Снижение эффективности работы в дни, когда работник не выспался, ведет к снижению производительности труда, а значит работодатель в эти дни переплачивает работнику", — говорится в материалах.

"Переплаты за неэффективность невыспавшихся сотрудников составляют в среднем 291 миллиард руб. в месяц, или 3,5 триллиона рублей в год по всей России", — заявили в НАФИ.

Отмечается, что сумма оказалась почти на 100 миллиардов рублей в месяц больше, чем в 2019 году.

В среднем россияне ощущают недосып четыре дня в неделю. О недостатке сна заявили 48 процентов респондентов, а каждый третий недосыпающий участник исследования (30 процентов) сказал, что в такие дни эффективность его работы падает на 51-75 процентов по сравнению с днем, когда отдых был достаточным.

Согласно результатам, больше других недосыпают россияне в возрасте от 35 до 44 лет, таких 59 процентов. Среди недосыпающих респондентов женщин оказалось больше, чем мужчин (58 процентов).

Отвечая на вопрос, что мешает им высыпаться, работники назвали вечерний досуг (43 процента), в том числе чтение и игры, проблемы со здоровьем (31 процент) и необходимость трудиться или учиться сверхурочно (30 процентов).