МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. России и ОАЭ нужно преодолеть три основных барьера для более успешного сотрудничества: это отсутствие системы расчётов в национальных валютах, слабое информационное сопровождение и продвижение двустороннего делового сотрудничества, а также отсутствие устоявшихся механизмов академической и научной мобильности, говорится в докладе "Россия и ОАЭ: Пути технологического взаимодействия", подготовленном экспертами "Росконгресса" и МГУ в преддверии ПМЭФ, где ОАЭ является страной–гостем. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. ОАЭ заключили контракт с Россией по производству 3D-принтеров и роботов

"В современных внешнеполитических условиях приоритетной становится организация двусторонних расчетов в национальных валютах, а также вопросы финансовой сферы", – сообщили в "Росконгрессе".

В частности, речь идет о восстановлении деятельности российской национальной платежной системы "Мир" на территории ОАЭ, дальнейшем развитии сотрудничества с исламскими банками. В сфере инвестиций остается открытым вопрос возобновления сотрудничества между Российским фондом прямых инвестиций и Суверенным фондом Mubadala, отмечают эксперты.

"Говоря о привлечении капитала и инвесторов, необходимо затронуть тему информационного сопровождения в продвижении интересов России и отечественных компаний", — добавили они. В "Росконгрессе" признали, что крупные российские промышленные производители традиционно представлены на ведущих экономических форумах и выставках ОАЭ: Annual Investment Meeting, IDEX, Gulfood, ADIPEC и других. Однако средний и малый бизнес испытывает нехватку каналов для продвижения и расширения своего присутствия на рынке ОАЭ и всего арабского региона.

"Барьером развития взаимных отношений является ряд сложностей с информационным сопровождением научного сотрудничества. На сегодняшний день отсутствует сложившаяся практика регулярного участия представителей научной сферы и образовательных центров ОАЭ в отечественных конференциях", — добавляют эксперты.

При этом в "Росконгрессе" отмечают, что отношения России и ОАЭ находятся на подъеме. "Имеющиеся драйверы роста позволяют преодолеть имеющиеся барьеры и "узкие места". В частности, Петербургский международный экономический форум может стать эффективной отправной точкой в решении вопроса информационного продвижения и популяризации темы развития сотрудничества между Российской Федерацией и Объединенными Арабскими Эмиратами", — отмечаются эксперты.

КОСМОС

Россия и Объединенные Арабские Эмираты в настоящее время создали все необходимые условия для реализации совместных проектов в космической сфере, говорится в докладе. Мишустин рассказал о переговорах ЕАЭС с Египтом и ОАЭ о свободной торговле

"На данный момент существуют все необходимые условия для реализации совместных проектов в космической отрасли. Российская Федерация обладает уникальным опытом в сфере пилотируемой космонавтики, производства ракетоносителей и запуска спутников, а также космической инфраструктурой, в том числе космодромами. Это является точкой роста для взаимодействия с Объединенными Арабскими Эмиратами, которые заинтересованы в развитии международных космических программ, инвестировании проектов, проведении совместных НИОКР, а также производстве спутников", – сообщили в "Росконгрессе".

Космическая программа ОАЭ была инициирована в 2006 году, когда был создан Эмиратский институт передовой науки и технологий (EIAST), направленный на изучение, развитие и реализацию новых космических технологий. За 17 лет стране удалось реализовать несколько проектов, а также отправить на Международную космическую станцию двух космонавтов, одного из них на российском корабле МС-15. ОАЭ были реализованы несколько космических миссий, а в 2021 году ОАЭ стали пятой страной в мире, чей космический аппарат достиг Марса.

В 2021 году Россия и ОАЭ подписали межправительственное соглашение об исследовании и использовании космического пространства в мирных целях. Соглашение направлено на развитие сотрудничества в области спутниковой навигации, мониторинга космического пространства, спутниковой телекоммуникации и связи, создания космической техники, пилотируемой космонавтики и научных исследований в космическом пространстве.

Кроме того, институт медико-биологических проблем РАН, основным направлением которого является изучение специальных медицинских аспектов обеспечения полетов, в прошлом году провел эксперимент SIRIUS-2021, в котором принял участие гражданин ОАЭ – космонавт-испытатель Салех Омар Аль Амери. Эксперимент был направлен на имитацию работы реальной космической экспедиции на окололунной орбитальной станции и поверхности Луны.

"Подобные эксперименты важны для космической программы ОАЭ, так как помогают оценить и отработать технологии освоения космического пространства, а также усовершенствовать аспекты медико-биологического обеспечения, необходимые для дальних полетов в космос", – отметили в "Росконгрессе". Сотрудничество двух стран продолжилось и в текущем году: в феврале ОАЭ посетил генеральный директор "Роскосмоса" Юрий Борисов для обсуждения перспектив российско-эмиратского сотрудничества в космической сфере.

ДВУСТОРОННИЕ СОГЛАШЕНИЯ

Два соглашения в сфере экономического сотрудничества, которые сейчас готовят Россия и ОАЭ — о свободной торговле между ОАЭ и ЕАЭС и об инвестициях и торговле услугами — в приоритете для Москвы и Абу-Даби, говорится в докладе.

"Главным приоритетом двустороннего общественно-политического сотрудничества в настоящее время является разработка и подписание соглашения о свободной торговле между ОАЭ и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), а также работа над двусторонним соглашением об инвестициях и торговле услугами между ОАЭ и Россией", – сообщили в "Росконгрессе".

Товарооборот между Россией и ОАЭ, по данным экспертов, в 2022 году вырос на 68% и достиг 9 миллиардов долларов – это рекордный уровень в истории отношений между странами. Российский фонд прямых инвестиций, Суверенный фонд Mubadala, а также крупные российские компании за прошедшие годы реализовали большое количество совместных инфраструктурных и промышленных проектов.

Общий объем накопленных инвестиций ОАЭ в Россию, по данным ЦБ РФ, на начало 2022 года превысил 1,65 миллиарда долларов. Их большая часть приходится на торговлю (более 40%) и недвижимость (более 35%). Объем накопленных инвестиций из России составил более 1,8 миллиарда долларов.

Однако доля ОАЭ в объемах инвестиций России, как из других стран, так и в другие страны невелика: доля ОАЭ в общем объеме накопленных инвестиций в Россию составляет около 0,3%, из России – около 0,4%. "Такая невысокая доля в целом может говорить о наличии достаточно высокого потенциала расширения взаимных инвестиционных процессов", – полагают эксперты.

При этом, по их данным, заинтересованность в сотрудничестве с ОАЭ проявляют не только представители крупных российских корпораций. В 2022 году 700 российских компаний открыли юридическое лицо в ОАЭ. "По различным оценкам, число российских компаний, зарегистрированных в Эмиратах, достигает четырех тысяч — преимущественно это малый и средний бизнес", – сообщили в "Росконргессе".

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.