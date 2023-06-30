МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в мае осталась на апрельском уровне в 2,6%, свидетельствуют данные статистического бюро министерства внутренних дел и коммуникаций страны. Ожидается, что власти Японии окажут поддержку японской иене

Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFx.

Число безработных в стране в мае составило 1,88 миллиона человек, что на 30 тысяч (на 1,6%) меньше значения годичной давности. Неработающая часть населения Японии, включая людей старше 65 лет, составила 40,85 миллиона человек, сократившись на 170 тысяч (на 0,4%) в годовом выражении.