МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Минфин России более чем вдвое расширил перечень офшорных зон — до 91 страны, соответствующий приказ вступает в силу с 1 июля. Госдума в первом чтении повысила привлекательность "русских офшоров"

Согласно приказу министерства, который был опубликован в 2007 году, ранее в этот перечень входило только 42 страны. В новой редакции документа добавились страны Евросоюза, а также Украина, Великобритания, Швейцария, США, Канада, Япония, Южная Корея, Сингапур, Тайвань, Австралия, Новая Зеландия и Норвегия.

Также в перечень были внесены Британская Антарктическая территория; Британская территория в Индийском океане; Питкерн; Албания; Исландия; Северная Македония; острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья; Суверенные базовые районы Акротири и Декелия; Федеративные Штаты Микронезии; Фолклендские острова (Мальвинские); Черногория, а также Южная Джорджия и Южные Сандвичевы острова.

Как отметила в комментарии РИА Новости юрист практики международного налогового планирования BGP Litigation Линда Куркулите, такое расширение списка повлияет, прежде всего, на бизнес. "Расширение списка повлияет в первую очередь на налоговую нагрузку бизнеса, в составе группы компаний которых есть иностранные компании, в особенности холдинговые и субхолдинговые компании", — полагает она.

"Налоговые резиденты РФ не смогут освободить прибыль КИК (контролируемых иностранных компаний. — ред.), зарегистрированной в юрисдикции из списка, по критерию активной холдинговой компании или активной субхолдинговой компании", — отмечает она. "Российские организации не смогут применять 0% ставку по НнП (налогу на прибыль — ред.) при получении дивидендов от дочерних компаний, чьи 50% акций/долей принадлежат ей на праве собственности не менее 1 года, если такая дочерняя компания будет зарегистрирована в юрисдикции из списка", — добавляет эксперт.

"Российские организации не смогут применить 0% ставку по НнП к имуществу или имущественным правам, полученным от иностранной компании, владеющей 50% акциями/долями такой российской компании, если иностранная компания будет зарегистрирована в юрисдикции из списка", — отмечает она. В этом разрезе компаниям стоит задуматься, по ее мнению, о редомициляции в САРы или в иные зарубежные юрисдикции, не включенные в "черный список".

В феврале Совет Евросоюза включил Российскую Федерацию в "черный список" несотрудничающих юрисдикций в налоговой сфере. В марте Минфин и МИД РФ выступили с инициативой в адрес президента РФ приостановить действие соглашений об избежании двойного налогообложения со всеми странами, которые ввели санкции против России.