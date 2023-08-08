МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Не все государства, которые принимали участие в переговорах в саудовской Джидде, согласились с выдвинутой Киевом "мирной формулой", заявил в телеэфире руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. "Он за все ответит": Зеленскому вынесли приговор

Он выразил уверенность, что если бы удалось добиться того, чтобы "все страны" пошли на это, то Украина к концу августа уже у себя принимала бы "саммит мира".

"Есть пункты, по которым вообще нет возражений, и есть те, по которым диалог продолжается", — пояснил Ермак.

Он, в частности, добавил, что добиться согласия от государств Глобального Юга по пункту об "ответственности" России не удалось.

Ермак заявил, что никаких других "мирных формул", кроме выдвинутой Киевом, не рассматривалось, и эта формула была главной темой встречи.

Он отверг вариант "замороженного конфликта", указав на недопустимость каких-либо соглашений о прекращении огня без выполнения требования "вывода российских войск с территории Украины".