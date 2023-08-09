МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Банк России видит "предмет для обсуждения" аргументов за и против снижения цели по инфляции с ее текущего уровня вблизи 4%, если же такое решение будет принято, то переход к более низкой цели займет несколько лет, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин. Банк России допустил увеличение ключевой ставки в сентябре

Банк России осенью 2021 года сообщил, что начнет обзор своей монетарной политики в четвертом квартале 2021 года, и по результатам обзора планировал к середине 2022 года принять решения об уточнении параметров денежно-кредитной политики, в том числе определить наиболее подходящий показатель для таргета по инфляции в стране. Банк России перешел к инфляционному таргетированию в 2015 году и поставил цель по годовой инфляции как "вблизи 4%".

"По итогам исследований, которые проводились в Банке России с лета 2021 года по весну 2023-го, мы полагаем, что действительно есть предмет для обсуждения аргументов за и против снижения цели по инфляции с ее текущего уровня вблизи 4%. Но, на наш взгляд, этот процесс, если такое решение будет принято, должен быть очень постепенным, и очень заблаговременно нужно начать готовить к этому граждан и бизнес", — сказал он в интервью газете "Известия".

Он добавил, что с момента объявления намерения о переходе к более низкой цели до момента, когда инфляция стабилизируется на уровне новой цели, должно пройти несколько лет.

"Это соответствует практике немногочисленных центробанков, например, Бразилии, которые это сделали. Переход к более низкой цели по инфляции будет проще, когда стабилизирована текущая динамика цен", — добавил Заботкин.

Также он подчеркнул, что Банк России не рассматривает возможность повышения цели по инфляции, поскольку это будет восприниматься и гражданами, и бизнесом как угроза ценовой стабильности.