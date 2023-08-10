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Годовая инфляция в Молдавии в июле несколько замедлилась
Макроэкономика
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Инфляция в Молдавии в июле в годовом выражении замедлилась до 10,8% с 13% в июне, сообщила пресс-служба Национального бюро статистики страны. "Национальное бюро статистики... ПРАЙМ, 10.08.2023
макроэкономика, экономика, новости, молдавия, годовая инфляция
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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КИШИНЕВ, 10 авг — ПРАЙМ. Инфляция в Молдавии в июле в годовом выражении замедлилась до 10,8% с 13% в июне, сообщила пресс-служба Национального бюро статистики страны.
"Национальное бюро статистики сообщает, что средние потребительские цены в июле 2023 года снизились по сравнению с июнем примерно на 0,8%. Годовая инфляция в июле 2023 года (к июлю 2022 года) составила 10,8%", — говорится в ежемесячном отчете о росте инфляции.
Цены на продовольственные товары за последний месяц снизились на 1,2%, оказываемые населению услуги подешевели на 2,3%, однако непродовольственные товары стали дороже примерно на 0,6%.
В июле по сравнению с июнем яйца подорожали на 10,8%, однако снизились цены на овощи — на 15,6%. В категории непродовольственных товаров отмечен рост цен на бензин и дизельное топливо — на 2,2% и 5,9% соответственно.
Ранее глава Нацбанка Молдавии Октавиан Армашу сообщил, что пик инфляции в стране уже преодолен.