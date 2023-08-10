КИШИНЕВ, 10 авг — ПРАЙМ. Инфляция в Молдавии в июле в годовом выражении замедлилась до 10,8% с 13% в июне, сообщила пресс-служба Национального бюро статистики страны. Инфляция в России в годовом выражении на 7 августа незначительно ускорилась

"Национальное бюро статистики сообщает, что средние потребительские цены в июле 2023 года снизились по сравнению с июнем примерно на 0,8%. Годовая инфляция в июле 2023 года (к июлю 2022 года) составила 10,8%", — говорится в ежемесячном отчете о росте инфляции.

Цены на продовольственные товары за последний месяц снизились на 1,2%, оказываемые населению услуги подешевели на 2,3%, однако непродовольственные товары стали дороже примерно на 0,6%.

В июле по сравнению с июнем яйца подорожали на 10,8%, однако снизились цены на овощи — на 15,6%. В категории непродовольственных товаров отмечен рост цен на бензин и дизельное топливо — на 2,2% и 5,9% соответственно.

Ранее глава Нацбанка Молдавии Октавиан Армашу сообщил, что пик инфляции в стране уже преодолен.