МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Соединенные Штаты, у которых много нерешенных внутренних экономических проблем, не могут позволить себе направить на удовлетворение нужд Украины новые миллиарды долларов, заявила член Палаты представителей конгресса, член Республиканской партии Марджори Тейлор Грин, представляющая в законодательном органе штат Джорджия.

Она осудила запрос президента Джо Байдена, касающийся выделения новых 13 миллиардов долларов на оказание Киеву военной помощи, а также 8,5 миллиардов с целью оказание содействия Украине и некоторым другим государствам в сферах экономики и безопасности. Предполагается, что средства будут выделены из федерального бюджета.

По ее словам, в Вашингтоне вместо Украины должны сосредоточиться на том, чтобы решать собственные проблемы.

Конгрессвумен, в частности, отметила, что пенсионеры, живущие на фиксированный доход, едва могут позволить себе отдавать деньги за аренду жилья, поскольку в США сейчас высокий уровень инфляции. При этом национальный долг достиг 32 триллионов долларов, а в стране за все время отмечается самая высокая численность бездомных. Помимо этого, по словам конгрессвумен, более 300 американцев каждый день умирают "из-за жалкой политики" Байдена в отношении границ.

"Нет! <…> мы не можем позволить себе направить Украине еще 40 миллиардов долларов ", — написала Грин в своем микроблоге в Twitter.