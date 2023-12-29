МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Росстат улучшил оценку спада ВВП России в 2022 году до 1,2% с 2,1%, сообщила пресс-служба ведомства. В Госдуме предложили переподчинить Росстат Счетной палате

Ведомство в пятницу представило третью оценку ВВП за 2022 год и пятую – за 2021 год.

По уточненным данным, в номинальном выражении ВВП за 2022 год составил 155,350 триллиона рублей (спад на 1,2% по сравнению с 2021 годом).

Росстат также улучшил данные по росту экономики страны в 2021 году до 5,9% с 5,6%. В номинальном выражении ВВП в 2021 году составил 135,773 триллиона.

"Уточнение оценки ВВП за 2022 год связано с получением годовых итогов федеральных статистических наблюдений, данных годовой бюджетной (бухгалтерской) отчетности Федерального казначейства", — говорится в комментарии статистического ведомства.

Директор департамента макроэкономического анализа и прогнозирования Минэкономразвития Лев Денисов, комментируя данные Росстата, отметил, что вверх пересмотрены показатели по сельскому хозяйству, стройке, транспорту и другим отраслям.

"Отчетные данные показывают – адаптация российской экономики к беспрецедентному санкционному давлению была еще более уверенной, чем считалось ранее. По сути это верхнеуровневая оценка всей проделанной работы… Также новые данные Росстата позволяют говорить о том, что потенциальные темпы роста выше, чем считает ряд экспертов. Текущие темпы свидетельствуют не о перегреве экономики, а об уверенном, устойчивом развитии", — добавил Денисов, чьи слова приводит пресс-служба министерства.

Предварительную оценку по росту ВВП РФ в 2023 году Росстат опубликует в феврале следующего года. Ранее власти говорили, что рост экономики по итогам текущего года составит 3,5%.