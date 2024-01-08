МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Прогнозы касательно российской экономики были в основном негативными, но они не оправдались благодаря тому, что в России сформировалась рыночная экономика, сказал РИА Новости уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. Титов предсказал будущее отношений России и Запада

"Все ожидания последнего года были в основном негативными. Казалось, что день ото дня будет лишь хуже и хуже. Но эти мрачные прогнозы не оправдались. Сегодня мы стабильно держим ситуацию в экономике. Возможности для бизнеса после санкций сохранились, и это, считаю, главное", — сказал он.

В последнее время, добавил омбудсмен, "Россия много чего научилась изготавливать сама, наша экономика быстро перестроилась, импортозаместилась по целому ряду важнейших направлений".

Произошло это, по словам Титова, благодаря тому, что экономика России давно стала рыночной. "Если бы мы не были рыночной экономикой, так быстро не адаптировались бы к той сложнейшей геополитической ситуации, в которой оказались, это точно", — подчеркнул собеседник агентства.

При этом он добавил, что "немало, впрочем, сделать еще предстоит, достаточно позиций, по которым страна до сих пор серьезно отстает".

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